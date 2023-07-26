Глава Карелии проверил, как ремонтируют школы Пудожского района

Школы №2 и №3 Пудожа, а также школа в поселке Пяльма – участники федеральной программы капитального ремонта. Во время поездки в Пудожский район Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил ход работ на объектах.

В двух пудожских школах строители начали ремонт в апреле. В зданиях капитально ремонтируют системы отопления, электроснабжения, пожарную сигнализацию, кровлю, меняют оконные и дверные блоки. Полностью изменятся фасады: они будут утеплены. В школе №3 также меняют систему водоснабжения и водоотведения. В 2023 году на эти цели из федерального бюджета и бюджета республики направлено более 160 млн рублей.

Работы идут в графике, они должны завершиться 28 августа. Открытия школы ждут и учители, и дети, и родители,

- рассказала директор школы №3 Наталья Лисина.

Следующий этап обновления школ – приведение в порядок классов и помещений.

Проектно-сметная документация на косметический ремонт уже подготовлена.

В Пудожском районе ремонт школ выполняют надежные подрядчики из Вологды. Качество работы хорошее. Все выполняется в срок, нет сомнений, что 1 сентября обе школы примут учеников. В целом по программе капитального ремонта школ, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, в республике сейчас ремонтируют 29 зданий общеобразовательных учреждений. Благодаря программе за несколько лет мы в значительной степени изменим школьную инфраструктуру,

- подчеркнул Глава Карелии.

Преображается и школа в поселке Пяльма. Объем работ здесь тоже большой: идет обновление кровли, утепление фасада, замена оконных блоков, систем отопления, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения.

//Фото: https://gov.karelia.ru