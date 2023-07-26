Вдове погибшего участника СВО вручили орден Мужества в Олонце

Супруге погибшего на спецоперации военного из Олонца Алексея Игумнова вручили орден Мужества. Указ о посмертном награждении бойца российский президент подписал в феврале этого года, сообщили в группе администрации Олонецкого района ВКонтакте.

Напомним, в последний путь Алексея Игумнова проводили 24 января. Он ушел на СВО добровольцем, служил старшим водителем войсковой части.

На вручение ордена пришли родные и близкие погибшего. Награду бойца аго вдове Эльвире Юрьевне вручил первый замглавы Олонецкого района Антон Пешков. // фото: mdjaff/ freepik.com