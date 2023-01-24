24 января 2023, 13:52
Погибшего в зоне спецоперации добровольца похоронили в Карелии
В Олонецком районе простились с Алексеем Игумновым
В Карелии сегодня простились с военнослужащим Алексеем Игумновым, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщает официальный паблик Олонецкого района.
Отпевание усопшего прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы. Соболезнования родным военного выразили официальные лица.
Напомним, Алексей Игумнов ушел на спецоперацию добровольцем. // Фото паблика Олонецкого района