24 января 2023, 13:52
Общество

Погибшего в зоне спецоперации добровольца похоронили в Карелии

В Олонецком районе простились с Алексеем Игумновым

В Карелии сегодня простились с военнослужащим Алексеем Игумновым, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщает официальный паблик Олонецкого района.

Отпевание усопшего прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы. Соболезнования родным военного выразили официальные лица.

Напомним, Алексей Игумнов ушел на спецоперацию добровольцем. // Фото паблика Олонецкого района

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Метки: 
Олонецкий район
алексей игумнов
похороны
отпевание
спецоперация
новости Карелии