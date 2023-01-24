Погибшего в зоне спецоперации добровольца похоронили в Карелии

В Карелии сегодня простились с военнослужащим Алексеем Игумновым, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщает официальный паблик Олонецкого района.

Отпевание усопшего прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы. Соболезнования родным военного выразили официальные лица.

Напомним, Алексей Игумнов ушел на спецоперацию добровольцем. // Фото паблика Олонецкого района