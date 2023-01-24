Около 65 тыс. м3 стоков ежедневно уходят в петрозаводскую канализацию

В сутки из петрозаводских квартир и организаций в городские канализационные очистные сооружения поступает около 65 тыс. м3 , или 65 млн литров бытовых стоков.

Вместе со стоками на КОС приходит мелкий и крупный мусор: продуктовые отходы, полиэтилен, ветошь, пластик, ватные палочки, бумага и многое другое. Помимо этого, городской слив содержит жировые отложения, соединения кислот, металлов, азота и фосфора, что является комфортной средой для развития микроорганизмов. Нагрузка на КОС огромная, поэтому процесс очистки стоков всегда непростой.

Для того чтобы перед сбросом в Онежское озеро убрать из сточных вод все виды загрязнений и бактерии, жидкие отходы проходят многоступенчатую очистку. После каждой стадии сотрудники лаборатории КОС берут пробы воды, исследуют ее качество и по результатам лабораторных анализов отслеживают, как проходит очистка. В 2023 году АО «ПКС-Водоканал» для дополнительного обеззараживания воды добавит новый этап и установит на КОС станцию ультрафиолетовой очистки воды,

- прокомментировала систему очищения воды старший технолог АО «ПКС-Водоканал» Светлана Горина.

Уменьшить нагрузку на КОС и продлить сохранность городской канализации могут и сами петрозаводчане. Горожанам важно помнить, что твердые отходы, которые смываются в раковину или унитаз, не растворяются в трубопроводе бесследно. Они вызывают засоры и увеличивают загруженность очистных сооружений.

Нельзя сливать в канализацию жир и масла. Густые и плотные жидкости изнутри обволакивают трубы липкой пленкой и задерживают прохождение стоков.

Окурки, ватные палочки и диски, влажные салфетки, детские и взрослые средства гигиены тоже не распадаются в воде, а создают плотные засоры в трубах и не окисляются на сооружениях биологической очистки. Затрудняют прохождение стоков строительный мусор с примесью цемента, извести, песка, грунта или гипса.

Твердые и жидкие лекарства хоть и растворяются в стоках, но оказывают токсичное действие, а для своего устранения из воды требуют дополнительной биологической очистки. Запрещено выливать в канализацию легковоспламеняющиеся жидкости, активные растворители и щелочи, которые разрушают трубы и выводят из строя оборудование.

Прежде чем выбросить в канализацию мусор, нужно помнить: даже если он пройдет по сетям внутри дома, то на выходе из здания, присоединившись к отходам из других квартир, создаст засор с разлитием нечистот на первых этажах, в подвальных помещениях и на улице.