Минздрав Карелии отказал ребенку-инвалиду в лекарстве

Петрозаводчанка на личном приеме у прокурора Дмитрия Харченкова рассказала, что ее маленького сына не обеспечивают необходимыми лекарствами.

Восьмилетний ребенок серьезно болеет, является инвалидом. Врачи его обследовали и по жизненно важным показаниям назначили медицинский препарат для ежедневных ингаляций. Однако карельский Минздрав отказал обеспечивать семью нужным лекарством, поскольку его нет в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Городская прокуратура подала в суд и потребовала обязать Минздрав бесплатно обеспечить мальчика лекарством.

Суд иск удовлетворил, решение должно быть исполнено немедленно. В прокуратуре сообщили, что сейчас ребенок обеспечен препаратом. // фото: unsplash.com