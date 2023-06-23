Глава избиркома Приморья погиб в зоне СВО

Чиновник в Приморском крае погиб в ходе СВО. Об этом сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. Альберту Юнусову было 45 лет, он руководил избиркомом Чугуевского района.

Как написано в некрологе, глава комиссии был в действующих войсках с момента мобилизации и проявил большое мужество.

Альберт Юнусов работал в избиркоме больше 16 лет, его вспоминают как любящего и искреннего человека, готового прийти на помощь нуждающимся в ней. // фото: избирком Приморского края