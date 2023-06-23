Цветные пластиковые бутылки хотят запретить в России с 2024 года

Производить разноцветную тару из пластика в России могут запретить. Соответствующий федеральный проект уже подготовили, пишут «Известия».

Как следует из презентации Российского экологического оператора (РЭС), цветные бутылки сложнее сортировать и перерабатывать.

При этом речь идет не только о запрете разноцветной тары: к следующему году собираются запретить выпускать пять разновидностей.

Это, в частности, тара с этикеткой из ПВХ и упаковка с нерастворимыми клеями. К 2030 году число запрещенных видов бутылок могут довести до 20-ти. // фото: www.freepik.com