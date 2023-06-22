Лифт с пассажирами рухнул в многоэтажке, люди в больнице

Лифт с пассажирами внутри упал с высоты пятого этажа в шахту. Несчастье случилось в Воскресенске Московской области сообщили в региональном главке МЧС.

В результате ЧП в 14-этажке на улице Хрипунова пострадали два человека. Мужчину и женщину с травмами доставили в больницу и госпитализировали.

Лифт установили в 2007 году, пояснили в подмосковной прокуратуре. Сейчас идет проверка. // фото: прокуратура Московской области