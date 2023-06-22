У российского пассажирского самолета отказал радар

Российский пассажирский самолет прервал взлет 22 июня, в четверг. Экипаж вынужден был сделать это из-за технической неисправности, передает Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация возникла в четверг с авиалайнером, который должен был следовать в Уфу из Санкт-Петербурга. Отмена рейса связана с отказом радара.

Самолет вернулся с предварительного старта на взлетно-посадочной полосе обратно на стоянку. Рейс осуществляла авиакомпания «Россия». // фото: www.freepik.com