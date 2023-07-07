07 июля 2023, 10:54
Глава администрации района в Карелии попросила похитителей быть людьми
Неизвестные украли с кладбища в Сегеже емкости с водой
В Сегеже неизвестные украли с кладбища емкости с водой. Воду использовали для полива цветов, на кладбище воды нет. Емкости простояли всего несколько дней, а потом исчезли.
Глава администрации Сегежского района Марина Гусева обратилась к похитителям с просьбой вернуть похищенное.
«Хочу обратиться к похитителям - верните бочки на место, будьте людьми!»
- написала чиновница в соцсети.
Также Гусева попросила откликнуться очевидцев. Информацию о случившемся можно сообщить в администрацию района или полицию. // фото с VK-страницы главы администрации района