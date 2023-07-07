Обвиняемого в хулиганстве каратиста Кадашева оставили под арестом

Верховный суд Карелии не стал менять меру пресечения для каратиста Джаваншира Кадашева, которого обвиняют в хулиганстве. Защита спортсмена просила назначить домашний арест, но суд оставил мужчину под стражей. Об этом сообщает «МК Карелии».

Младший брат Кадашева также находится в СИЗО. Его обвиняют в похищении человека.

Братья были задержаны в апреле. Их дело находится под личным контролем руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.