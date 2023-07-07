07 июля 2023, 10:34
Обвиняемого в хулиганстве каратиста Кадашева оставили под арестом
Защите не удалось убедить суд изменить меру пресечения
Верховный суд Карелии не стал менять меру пресечения для каратиста Джаваншира Кадашева, которого обвиняют в хулиганстве. Защита спортсмена просила назначить домашний арест, но суд оставил мужчину под стражей. Об этом сообщает «МК Карелии».
Младший брат Кадашева также находится в СИЗО. Его обвиняют в похищении человека.
Братья были задержаны в апреле. Их дело находится под личным контролем руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.