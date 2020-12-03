Гидрометцентр предупредил жителей Карелии об аномальной погоде

Жители Карелии недолго радовались первым декабрьским морозцам. В ближайшее время на территории регионов Северо-Запада и в отдельных районах Западной, Средней Сибири и Якутии ожидается аномально теплая погода.

Кардинально противоположная обстановка сложится на юге Урала и в регионах Приволжского федерального округа, где ожидается аномальный холод – до минус 20 и ниже. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Северо-Западном федеральном округе воздушные массы юго-западного происхождения, поэтому там температура будет заметно выше нормы. В Санкт-Петербурге температура будет выше нормы на 4 градуса до конца начала следующей недели, в Мурманской области, Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Псковской областях - на 6-14 градусов выше нормы. Там до оттепелей»,

- подчеркнул метеоролог.

Температурные аномалии ожидают и ряд регионов азиатской части России.

В центре европейской части России к выходным также ожидается, что температура будет ниже нормы на 1-2 градуса.