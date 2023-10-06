06 октября 2023, 15:00
ГИБДД призвала карельских автомобилистов сменить летнюю резину
В ближайшие дни в республике ожидается похолодание и снег
Госавтоинспекция Карелии обратилась к автомобилистам из-за прогнозируемого понижения температуры и снега.
Ухудшение погодных условий ожидается в республике в ближайшее время. Синоптики обещают дождь, мокрый снег, резкое понижение температуры вплоть до минусовых значений.
Водителей просят быть внимательными, придерживаться плавного стиля вождения и призывают переобуться.
«Владельцам транспортных средств пора установить зимние шины: летняя резина крайне небезопасна при неустойчивых погодных условиях, когда снег чередуется с дождем», - предупреждают в ведомстве. // фото «Петрозаводск говорит»