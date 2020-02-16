ГИБДД отстранила от руля водителей, у которых никогда не было прав

Сотрудникам ГИБДД в Кончезере попались водители, которые не просто забыли дома свои удостоверения, но в принципе их не имели.

С небольшой разницей во времени, в Кондопожском районе автоинспекторы отстранили от управления 19 и 43-летнего местных жителей.

В отношении водителей составлены административные материалы за управление без прав. Им грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Фото: ГИБДД Карелии