Жителя Карелии осудили условно за нападение на полицейского

В Беломорске осудили местного жителя на нападение на полицейского. Преступление было совершено ночью в сентябре прошлого года. В момент нападения беломорчанин находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщалось на сайте суда.

Мужчина вину признал. Однако суд признал в качестве отягчающих наказание обстоятельств рецидив преступлений и состояние опьянения.

В итоге суд назначил ему 1 год 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.