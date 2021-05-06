ГИБДД обратилась к водителям Карелии из-за непогоды

Госавтоинспекция Карелии обратилась к водителям республики в связи с непогодой. Сообщение появилось в официальном паблике ГИБДД.

Инспекторы напоминают, что 6-7 мая в Карелии синоптики обещают дождь, снег и усиление ветра. Такие погодные условия могут серьезно осложнить дорожную обстановку. В связи с этим в ГИБДД просят автомобилистов республики быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД.

Напомним, ранее МЧС опубликовало экстренное предупреждение для жителей Карелии. В ведомстве рассказали, в каких районах республики ожидаются сильные дожди, а где снегопады. Фото plusworld.ru