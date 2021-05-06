06 мая 2021, 08:44
ГИБДД обратилась к водителям Карелии из-за непогоды
Сильные дожди и снег обрушатся сегодня на республику
Госавтоинспекция Карелии обратилась к водителям республики в связи с непогодой. Сообщение появилось в официальном паблике ГИБДД.
Инспекторы напоминают, что 6-7 мая в Карелии синоптики обещают дождь, снег и усиление ветра. Такие погодные условия могут серьезно осложнить дорожную обстановку. В связи с этим в ГИБДД просят автомобилистов республики быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД.
Напомним, ранее МЧС опубликовало экстренное предупреждение для жителей Карелии. В ведомстве рассказали, в каких районах республики ожидаются сильные дожди, а где снегопады. Фото plusworld.ru