МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Карелии

МЧС Карелии выпустило экстренное предупреждение для жителей и гостей республики. В ближайшее время на республику обрушится непогода.

По информации карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во второй половине дня 6 мая местами по южным районам Карелии, вечером 6 мая и ночью 7 мая по центральным и северным районам, ожидаются сильные осадки в виде дождя. По северным районам - снега, мокрого снега. Усиление ветра юго-восточного, восточного ветра порывами до 15-17 м/с.

Неблагоприятное явление охватит Петрозаводск и Костомукшу, а также Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы.

МЧС напомнило телефоны на случай ЧС: «01» (с сотовых телефонов – 101,112), единый «телефон доверия» – (88142) 79-99-99. (фото russian.rt.com)