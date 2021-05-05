05 мая 2021, 15:00
В Карелии ожидается резкое потепление
Воздух может прогреться до плюс 25 градусов сразу после майских праздников
На смену циклону «Фюрхтеготту», который, как ожидается, 6 мая накроет Карелию и принесет с собой дождь, мокрый снег, сильный ветер и метель, придет резкое потепление.
Возможный погодный сценарий представил сегодня днем паблик «Погода Петрозаводска и Карелии». Предположительно, с 11 мая Петрозаводск перейдет под влияние антициклона, ожидается потепление до +21, +23 градусов. Установится переменная облачность, без осадков. Потепление придет не на один день.
«Далее ожидается +18,+23 градуса, возможно и до +25»,
- говорится в предварительном прогнозе на дни после майских праздников. (фото altapress.ru)