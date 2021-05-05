В Карелии ожидается резкое потепление

На смену циклону «Фюрхтеготту», который, как ожидается, 6 мая накроет Карелию и принесет с собой дождь, мокрый снег, сильный ветер и метель, придет резкое потепление.

Возможный погодный сценарий представил сегодня днем паблик «Погода Петрозаводска и Карелии». Предположительно, с 11 мая Петрозаводск перейдет под влияние антициклона, ожидается потепление до +21, +23 градусов. Установится переменная облачность, без осадков. Потепление придет не на один день.

«Далее ожидается +18,+23 градуса, возможно и до +25»,

- говорится в предварительном прогнозе на дни после майских праздников. (фото altapress.ru)