Сегодня в Карелии воздух прогреется до плюс 8 градусов

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в Петрозаводске облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днем +5, +7.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный восточный умеренный. Температура воздуха днем +3, +8.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +3;

В Кондопоге днем +6;

В Медвежьегорске днем +5;

В Олонце днем +7;

В Пудоже днем +7;

В Сегеже днем +4;

В Сортавале днем +7;

В Суоярви днем +6.