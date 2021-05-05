05 мая 2021, 07:00
Сегодня в Карелии воздух прогреется до плюс 8 градусов
В Петрозаводске существенных осадков не прогнозируют
По прогнозу карельского Гидрометцентра, в Петрозаводске облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днем +5, +7.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный восточный умеренный. Температура воздуха днем +3, +8.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +3;
В Кондопоге днем +6;
В Медвежьегорске днем +5;
В Олонце днем +7;
В Пудоже днем +7;
В Сегеже днем +4;
В Сортавале днем +7;
В Суоярви днем +6.