В Карелии сегодня ночью подморозит до минус 9 градусов

Специалисты карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на среду. 5 мая в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3, днем +5, +7. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии также облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-восточный, восточный, днем юго-восточный восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6, местами до -9. Днем потеплеет до +3, +8.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -4, днем +3;

В Кондопоге ночью -1, днем +6;

В Медвежьегорске ночью -3, днем +5;

В Олонце ночью 0, днем +7;

В Пудоже ночью -4, днем +7;

В Сегеже ночью -3, днем +4;

В Сортавале ночью 0, днем +7.

Ранее жителей республики предупредили о снегопадах и метели 6 мая. (фото forpost-sz.ru)