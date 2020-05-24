ГИБДД Карелии расширяет спектр услуг с 25 мая
С понедельника, 25 мая, ГИБДД Карелии расширяет спектр услуг, ранее приостановленных из-за пандемии коронавируса.
В частности, в регистрационно - экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции республики будут доступны следующие услуги:
- прием теоретического экзамена и экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными средствами (площадка);
- выдача и замена водительских удостоверений;
- регистрации транспортных средств.
Однако в ГИБДД напоминают, что прием граждан осуществляется исключительно по предварительной записи через сайт Госуслуг.
Также важно знать, что количество слотов для записи ограничено. Вход в подразделение Госавтоинспекции осуществляется исключительно для заявителей заранее подавших заявки на прием.
Граждане должны иметь средства индивидуальной защиты, а также строго соблюдать дистанцию между посетителями не менее 1,5 метров.