Водитель микроавтобуса в Карелии сел за руль пьяным

59-летний водитель микроавтобуса отстранен от управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя поймали в Падозере Пряжинского района, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12.8 часть 1 кодекса.

Водителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем. Решение примет суд.

Сообщить о нетрезвом водителе необходимо по телефону на короткий номер 102 или 112.