23 мая 2020, 13:22
Автоклуб 10 RUS

Водитель микроавтобуса в Карелии сел за руль пьяным

В Пряжинском районе мужчина отстранен от управления автомобилем в состоянии опьянения

59-летний водитель микроавтобуса отстранен от управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя поймали в Падозере Пряжинского района, рассказали в Госавтоинспекции Карелии. 

В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12.8 часть 1 кодекса. 

Водителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем. Решение примет суд. 

Сообщить о нетрезвом водителе необходимо по телефону на короткий номер 102 или 112.

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алкогольное опьянение
водители
нетрезвый водитель
Госавтоинспекция Карелии
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Пряжинский район