23 мая 2020, 13:22
Водитель микроавтобуса в Карелии сел за руль пьяным
В Пряжинском районе мужчина отстранен от управления автомобилем в состоянии опьянения
59-летний водитель микроавтобуса отстранен от управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя поймали в Падозере Пряжинского района, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12.8 часть 1 кодекса.
Водителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем. Решение примет суд.
Сообщить о нетрезвом водителе необходимо по телефону на короткий номер 102 или 112.