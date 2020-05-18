На дорогах республики с начала года в 180 авариях погибли 11 человек

На дорогах республики с начала года в 180 дорожно-транспортных происшествиях погибли 11 человек, более 230 участников движения получили различные травмы. По данным Госавтоинспекции Карелии, одной из основных причин совершения ДТП является неправильный выбор скорости движения.

За минувший воскресный день зафиксировано более 1,5 тысяч нарушений скоростного режима (в том числе с помощью автоматических камер фото- видеофиксации нарушений ПДД РФ). А всего с начала года в Карелии привлечено к административной ответственности более 117 тысяч нарушителей скоростного режима.

17 мая наряд спецвзвода ГИБДД, контролируя безопасность дорожного движения на участке с 270 по 279 км федеральной автодороги «Кола», при помощи мобильного устройства «Визир 2М» в течение одного часа зафиксировал 6 фактов превышения установленной скорости движения. Максимальная скорость, которую допустил нарушитель, составила 144 км/час, превысив тем самым установленную разрешенную скорость более 50 км/час.

Все нарушения были зафиксированы в сложных дорожных условиях – плохая видимость, низкая облачность, переменные осадки в виде дождя с мокрым снегом, влажный асфальт.