В Петрозаводске возобновляется сдача экзаменов на права

В МРЭО ГИБДД МВД по Республике Карелия с 18 мая возобновляется прием теоретического экзамена и экзамена по первоначальным навыкам управления транспортными средствами (площадка), сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В условиях ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, прием кандидатов, окончивших обучение, осуществляется исключительно по предварительной записи в электронном виде на сайте www.gosuslugi.ru.

Прием теоретического экзамена для кандидатов, подавших заявление в МРЭО ГИБДД МВД по Республике Карелия до введения ограничительных мер, осуществляется по предварительной записи по телефону 8 (8142) 739-283.

В целях соблюдения эпидемиологических норм количество слотов для записи ограничено.

Вход в подразделение Госавтоинспекции осуществляется исключительно для заявителей, заранее подавших заявки на прием.

Для посещения ведомства при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты, а также строго соблюдать дистанцию между посетителями не менее 1,5 метров.

Телефон для справок: 739-283 (Экзаменационное отделение).