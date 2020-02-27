27 февраля 2020, 19:33
ГИБДД дала советы карельским водителям на случай непогоды
По сообщению дорожной полиции, особую осторожность водителям следует соблюдать на дорогах Лахденпохского, Олонецкого, Пряжинского, Прионежского, Кондопожского районов
Синоптики прогнозируют в пятницу в Карелии снег. Это может осложнить дорожную обстановку, предупреждают в ГИБДД.
«Особую осторожность водителям следует соблюдать на дорогах Лахденпохского, Олонецкого, Пряжинского, Прионежского, Кондопожского районов, где местами возможен обильный снежный покров, образование гололедицы, заносы»,
- предупреждает дорожная полиция.
Водителей призвали выбирать безопасную скорость, выполнять маневры плавно, без резкого набора скорости, не применять экстренного торможения, соблюдать дистанцию и боковой интервал.
Также рекомендовано не выезжать на машинах без зимних шин тем, кто успел переобуться.