ГИБДД дала советы карельским водителям на случай непогоды

Синоптики прогнозируют в пятницу в Карелии снег. Это может осложнить дорожную обстановку, предупреждают в ГИБДД.

«Особую осторожность водителям следует соблюдать на дорогах Лахденпохского, Олонецкого, Пряжинского, Прионежского, Кондопожского районов, где местами возможен обильный снежный покров, образование гололедицы, заносы»,

- предупреждает дорожная полиция.

Водителей призвали выбирать безопасную скорость, выполнять маневры плавно, без резкого набора скорости, не применять экстренного торможения, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Также рекомендовано не выезжать на машинах без зимних шин тем, кто успел переобуться.