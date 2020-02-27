Снегопад обрушится на Карелию в пятницу

Под конец зимы погода, видимо, решила подкинуть приятный сюрприз жителям республики и порадовать нас долгожданным снегом.

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем 28 февраля местами по юго-восточным районам Карелии ожидается сильный снег. О неблагоприятном погодном явлении предупреждает республиканское МЧС.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Медвежьегорский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский районы.

Также существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на март. Подробнее о том, каким будет первый весенний месяц в Карелии, здесь.