Сильный снег пойдет в пятницу в Карелии

Завтра, 28 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью небольшой, днем умеренный снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -7-9, днем -3-5.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем небольшой, в отдельных районах умеренный снег, по юго-восточным районам местами сильный снег. Днем местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -12-17, местами по северным районам до -24, на юге -7-12, днем -2-7, на севере местами до -10.

В Костомукше ночью -15, днем -9-11, ясно.

В Сегеже ночью -12, днем -8-10, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале ночью -9, днем -3-5, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.