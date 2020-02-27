Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха -3-5.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха -1-6, на севере местами до -10.

В Костомукше -9-10, преимущественно ясно.

В Сегеже -8-10, преимущественно ясно.

В Сортавале -2-6, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.