27 февраля 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 27 февраля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 27 февраля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха -3-5.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха -1-6, на севере местами до -10.
В Костомукше -9-10, преимущественно ясно.
В Сегеже -8-10, преимущественно ясно.
В Сортавале -2-6, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.