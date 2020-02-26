Ночью в Карелии похолодает до -26

Завтра, 27 февраля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -9-11, днем -3-5.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -13-18, местами, преимущественно по северо-западным районам до -26, на юге -8-13, днем -1-6, на севере местами до -10.

В Костомукше ночью до -16, днем -9-10, преимущественно ясно.

В Сегеже ночью -12, днем -8-10, преимущественно ясно.

В Сортавале ночью до -10, днем -2-6, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.