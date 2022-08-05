ГИБДД будет ловить нетрезвых водителей в выходные

Нетрезвых водителей будут ловить в выходные в республике. Инспекторы дорожной полиции выйдут в рейд 5, 6 и 7 августа. На дорогах проведут сплошные проверки, цель которых заключается в «профилактике дорожных происшествий с участием нетрезвых водителей».

В Госавтоинспекции Карелии призывают водителей, планируя отдых, отказаться от употребления алкоголя. Также ведомство благодарит неравнодушных жителей, которые сообщают о неадекватных действиях водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Сообщить о нетрезвом водителе можно на короткий номер: 102 или 112. (фото unsplash.com, Darwin Vegher)