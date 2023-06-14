Герман Греф дал интервью в рамках открытия ПМЭФ

Сегодня начал работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Герман Греф в интервью затронул множество важных тем. В частности, он рассказал: об ожиданиях от экономики РФ и путях ее развития; о том, была ли ошибочна интеграция РФ в глобальный рынок; когда произойдет очередной мировой экономический кризис; нуден ли конкурент для оператора «МИР»; что случилось с замороженными из-за санкций активами, возможно ли доллар и евро заменить на юань, грядет ли новая волна приватизации, как обстоят дела с ипотекой и есть ли проблемы с технологиями искусственного интеллекта.



По словам Германа Грефа, прогноз на этот год — экономика закончит ростом. Каким — пока сказать сложно, но наш прогноз — порядка 2%, и это хороший результат. В течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития:

Что касается будущего, я бы не сказал, что я отношусь к пессимистам, которые говорят о том, что ждет стагнация. Есть два фактора, от которых это будет зависеть. Первый — это как будет складываться ситуация в мировой макроэкономике. И, конечно же, сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть. Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно. И в этом случае это, конечно же, скажется и на нашей экономике. Но если снижающиеся темпы экономического роста в мире все-таки будут сохраняться и мы не увидим катаклизмов, то мы увидим, что в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти, потенциал у нее для этого есть.





Герман Греф отметил, что технологии искусственного интеллекта действительно переживают бум. Они уже стали всеобщим инструментом, как электричество: «Поэтому если раньше мы смотрели, как с помощью ИИ повысить эффективность тех или иных направлений нашего бизнеса, то теперь искусственный интеллект станет одним из главных двигателей изменений бизнес-модели в целом. Не факт, что мы сумеем полностью переизобрести нашу бизнес-модель в течение трехлетнего цикла, но этот цикл точно будет для нас очень значимым с точки зрения создания ключевых предпосылок для достаточно радикального изменения нашей бизнес-модели».



О возможности создании еще одной альтернативной платежной системы, Греф подчеркнул, что «благодаря вовремя принятым решениям Центробанка и правительства мы не ощутили никаких шоков от ухода Visa и Mastercard. Мы даже зачастую и не меняли «пластик»: у многих из нас до сих пор карточки Visa или Mastercard, и они работают внутри НСПК. То есть был предотвращен шок потребления, шок инфраструктуры. Но если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платежных инструментов, конечно, нужна конкуренция».



Про прогнозы итогов работы Сбера в 2023 году, Герман Греф отметил, что Сбер прошел прошлый год очень устойчиво:

Позволили себе выплатить рекордные дивиденды. Все наши акционеры получили деньги на свои счета. И мы знаем, что многие из акционеров тут же направили деньги на покупку наших акций. В целом мы ожидаем хороший год. И вполне возможно, что он будет одним из лучших в нашей истории.





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