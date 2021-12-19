Геннадий Сараев получил новую руководящую должность

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии стал председателем координационного совета уполномоченных по правам ребенка на Северо-Западе.

Как сообщается в паблике детского омбудсмена, деятельность координационного совета направлена на совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов ребенка.

В обязанности председателя входит руководство деятельностью совета, организация сбора данных по федеральному округу, анализ и направление предложений по решению вопросов защиты прав ребенка и улучшения жизни детей. Кроме того, руководитель представляет федеральный округ на съезде детских омбудсменов, взаимодействует с уполномоченным при президенте по правам ребенка. (фото vk.com)