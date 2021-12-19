Поезд Деда Мороза доберется до Петрозаводска 9 января

Резиденция Деда Мороза колесит по городам. Турне волшебника началось 5 декабря. За время своего путешествия поезд со старцем прибудет в 36 городов. Одной из остановок будет и столица Карелии.

В Петрозаводск волшебник приедет 9 января и пробудет здесь с 15:25 до 21:00. Гостей ждет развлекательная программа с квестами, чаепитием и экскурсией по поезду Деда Мороза, а также сладкий подарок.

В пресс-службе РЖД отмечают, что праздничная программа на вокзале или привокзальной площади начинается за 20 минут до прибытия поезда.

Для входа на вокзал участникам старше 18 лет нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Для посещения передвижной резиденции рекомендуют прибыть за 20 минут до начала программы в поезде. Вход по билетам, где указано время посещения. (фото rzd.ru)