Гастрономический фестиваль впервые пройдет в Петрозаводске

Национальную кухню народов Карелии представят на фестивале в июле. В фестивале «Кухни народов Карелии» примут участие лучшие повара из семи ресторанов столицы и районов региона. Гастрономическое мероприятие пройдет впервые. В региональном Минэке надеются, что фестиваль будет проводиться каждый год.

В программе гастро-фестиваля: поединок мастеров по калиткам; конкурс «Под соусом»; шоу «Самый семейный рыбник»; конкурс по созданию кофейного напитка на основе карельских продуктов «Кофе из Карелии».

Также для гостей будет организован фудкорт от ресторанов Петрозаводска и других районов Карелии с карельской, вепсской, поморской и арктической кухнями.

Фестиваль состоится 8 июля с 13:00 до 22:00. // фото unsplash.com