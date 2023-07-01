Аисты «приносят» детей в Петрозаводске

Новые граффити появились в столице Карелии. На будке рядом с республиканским перинатальным центром «поселились» аисты, которые в клюве несут свертки с детьми. Автор и исполнитель рисунка известный художник Андрей Птицын.

«В этом году сетевым предприятием планируется раскрасить серые стены нескольких подстанций, в том числе и у Республиканского перинатального центра, где работы уже завершены. Тема рисунка, безусловно, выбрана не случайно - пусть аисты и дальше приносят деток всем, кто их очень ждет!»

- рассказали энергетики в паблике «ОРЭС-Петрозаводск».

Сейчас Птицын трудится над новым рисунком. На Кукковке рядом с лицеем №13 вскоре появится изображение на спортивную тематику.

Проект по раскрашиванию электросетевых объектов стартовал три года назад. За это время рисунки появились на набережной, Кукковке, Древлянке и на подстанции у Гоголевского моста. // фото VK-паблик сетевой организации