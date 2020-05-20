Гастроэнтеролог развеял миф о вреде каши быстрого приготовления

Не все каши одинаково полезны, считает автора книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексей Парамонов. Так, польза манки сильно преувеличена, рассказал гастроэнтеролог корреспонденту газеты «Аргументы и факты».

«Манка, если это не манна небесная, - один из самых мифологизированных и вредных продуктов на нашей кухне. Это некая полумука из мягких сортов пшеницы, которая во времена, когда еще не было смесей для лечебного питания, идеально подходила тяжелым больным. Ее давали в жидком виде с маслицем. Сегодня она годится для тех, кто хочет прибавить вес, для этого в кашу нужно добавить масло, сахар или варенье»,

- считает Парамонов.

Специалист высказался и о необходимости замачивания гречки в холодной воде перед варкой. Алексей Парамонов рассказал о том, что популярная в России крупа уже проходит тепловую обработку на производстве:

«Я знаком с любителями заваренной кипятком гречневой муки и с уважением отношусь к этим мученикам здорового образа жизни, но всем советую готовить гречку наиболее приятным для них способом. Главная ее ценность — пищевые волокна, невысокий гликемический индекс, железо. Варка никак на это не влияет».

Кроме того, гастроэнтеролог развеял миф о вреде каш быстрого приготовления. Парамонов заметил, что такая крупа готовится быстрее за счет того, что зерна расплющиваются под тяжелым прессом. «Они сохраняют практически все качества исходной крупы, и время тепловой обработки суммарно даже меньше. Проблемы с кашами из пакетиков скорее могут быть из-за ароматизаторов и усилителей вкуса, орехов и сухофруктов, которые туда добавляют. Кто знает, на что может быть аллергия. Нередко такие продукты сладкие, поэтому всегда смотрите, сколько сахара положил производитель: чем меньше, тем лучше», - рассказал врач.