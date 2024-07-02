Гастроэнтеролог посоветовал не пользоваться телефоном за завтраком

Многие проводят первый прием пищи за телефоном или перед монитором компьютера. По мнению гастроэнтеролога Рустема Садыкова, подобная привычка может обернуться проблемами со здоровьем.

Врач подчеркнул, что на процесс переваривания и усвоения сильно влияет сосредоточение на самом процессе поедания.

«Даже пережевывает человек тщательнее, когда думает только о том, что перед ним на тарелке»,

- сказал изданию «Доктор Питер» Садыков.

Россиянам советуют отложить утром работу, так как плохо переваренная пища и стресс приведут к проблемам с ЖКТ. // фото freepik.com