15 июня 2022, 10:40
Россия

Футбольный ЦСКА назначил нового главного тренера

Бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов возглавил армейцев

Футбольный клуб ЦСКА объявил имя нового главного тренера. Им стал бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов, сообщает пресс-служба армейцев.

Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 года. В минувшем сезоне под его руководством южная команда впервые в своей истории завоевала серебряные медали чемпионата России.

Ранее пост главного тренера ЦСКА занимал Алексей Березуцкий. Сегодня было объявлено о его отставке. Фото: unsplash.com

Обсудить
Метки: 
футбол
цска
Владимир Федотов
главный тренер
алексей березуцкий