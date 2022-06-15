Футбольный ЦСКА назначил нового главного тренера

Футбольный клуб ЦСКА объявил имя нового главного тренера. Им стал бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов, сообщает пресс-служба армейцев.

Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 года. В минувшем сезоне под его руководством южная команда впервые в своей истории завоевала серебряные медали чемпионата России.

Ранее пост главного тренера ЦСКА занимал Алексей Березуцкий. Сегодня было объявлено о его отставке. Фото: unsplash.com