26 декабря 2021, 17:35
Фургон вылетел на «встречку» на карельской трассе
Инспекторы ДПС остановили нарушителя в Медвежьегорском районе
На федеральной автодороге «Кола» днем 26 декабря инспекторы ДПС зафиксировали опасный маневр. Правила нарушил водитель фургона, сообщили в ГИБДД Карелии.
Он обгонял двигавшийся впереди транспорт и выехал на встречную полосу там, где это запрещено.
В отношении водителя составили административные материалы. Ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок один год.
В Госавтоинспекции отметили, что с начала года на дорогах Карелии зафиксировали более 4000 нарушений водителями, допустившими выезд на полосу встречного движения. // Фото: источник