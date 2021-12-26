Фургон вылетел на «встречку» на карельской трассе

На федеральной автодороге «Кола» днем 26 декабря инспекторы ДПС зафиксировали опасный маневр. Правила нарушил водитель фургона, сообщили в ГИБДД Карелии.

Он обгонял двигавшийся впереди транспорт и выехал на встречную полосу там, где это запрещено.

В отношении водителя составили административные материалы. Ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

В Госавтоинспекции отметили, что с начала года на дорогах Карелии зафиксировали более 4000 нарушений водителями, допустившими выезд на полосу встречного движения. // Фото: источник