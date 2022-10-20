Фуникулерную трассу хотят построить на горе Паасо в Карелии

Стало известно о планах строительства новой гостиницы и фуникулерной трассы в Сортавальском районе. Планируется, что отель на 115 номеров откроют в Хелюле. Начать строительство собираются весной. Инвестором выступает крупная гостиничная сеть, она готова вложить более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК. Также инвестор намерен построить фуникулерную трассу на горе Паасо.

Место для новой гостиницы выбиралось с учетом транспортной доступности. Строение появится в излучине залива Ладожского озера, откуда будут организованы экскурсии на маломерных судах на остров Валаам. Вблизи есть железнодорожная станция. Власти согласовали дополнительную остановку питерской «Ласточки». Также рядом проходит федеральная трасса «Сортавала». По мнению чиновников, проект даст импульс для развития аэропорта в Хелюле. (фото unsplash.com, Markus Spiske)