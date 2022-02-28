Франция конфискует яхты, счета и недвижимость российских олигархов

Правительство Франции приняло решение конфисковать недвижимость, люксовые автомобили, яхты и иные активы олигархов из России, которые попали под санкции. По данным издания Financial Times, об этом заявил глава Минфина Брюно Ле Мэр.

Он уточнил, что ведомство сейчас составляет полный список имущества, принадлежащего российским гражданам под санкциями. Это делают по распоряжению президента.

Министр пообещал членам кабинета выявить всех россиян с активами во Франции, которых мог добавить в санкционный список за связи с правительством РФ.

Он заверил, что Франция обеспечит себя юридическими способами наложить арест на все имущество этих россиян.