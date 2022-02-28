Евросоюз полностью закрыл свое небо для российских самолетов

С 28 февраля Евросоюз полностью закрыл свое небо для самолетов из России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на документ, опубликованный в журнале ЕС.

Любым воздушным судам, эксплуатируемым российскими авиаперевозчиками или зарегистрированным в России, а также не зарегистрированным в России, но «которые находятся в собственности или являются чартером или иным образом контролируются любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом, запрещается приземляться, взлетать или пролетать» в небе над территорией Европейского союза.

Санкции в отношении нашей страны связаны с проведением специальной военной операции на Украине, о начале которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Фото pixabay.com/blende12