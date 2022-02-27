Производители процессоров Intel и AMD остановили поставки в Россию

Крупнейшие производители компьютерных процессоров Intel и AMD приостановили поставки продукции в Россию. Об этом РБК сообщили два информированных источника ИТ-рынка.

О прекращении поставок представители этих компаний сообщили российским производителям устно. Китайские партнеры россиян получают из локального офиса Intel уведомления о запрете на поставки процессоров в Россию.

Информацию также подтвердил представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники. // Фото: StockSnap/pixabay.com