Россию готовятся исключить из глобальной финансовой системы

SWIFT исполнит решение США, Канады и стран Европы о санкциях против российских банков. Представители системы ведут подготовку ограничений, передает Reuters.

SWIFT собирает информацию о банках, которые решили отключить от системы. Само отключение начнется после того, как поступит правовое распоряжение.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что это решение лишь первый шаг к исключению РФ из глобальной финансовой системы.

Ограничительные меры вводят и в отношении российского Центробанка. Запад распространит санкции на весь валютный резерв Банка России. После этого ЦБ РФ уже не сможет поддерживать рубль. Российская валюта отправится в свободное падение.

На Западе также договорились ограничить доступ россиян «золотым паспортам», выданным в обмен на инвестиции. Британское правительство готовит новые списки богатых русских, в отношении которых примут санкционные меры. // Фото: psm7.com