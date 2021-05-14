14 мая 2021, 15:47
Общество

Фотовыставка о Карелии будет представлена на Арбате

Жители столицы смогут полюбоваться видами нашей республики в рамках Дней Карелии

В Москве с 19 мая по 18 июня будет работать фотовыставка, посвященная Карелии. Работы будут представлены горожанам и гостям столицы прямо на Арбате, сообщает официальный Интернет-портал республики.

На 16 конструкциях разместятся фотографии, на которых запечатлены карельские достопримечательности. Авторы снимков - известные фотографы Игорь Георгиевский, Игорь Подгорный, Виктор Давидюк, Михаил Скрипкин и другие.

Каждый снимок будет снабжен QR-кодом, сканировав который можно получить подробную информацию об объекте и возможностях путешествия в Карелию. Фото vemigracii.ru

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Москва
арбат
Карелия
фотовыставка
Игорь Подгорный
игорь георгиевский
Михаил Скрипкин
Виктор Давидюк
новости Карелии