16 апреля 2020, 21:35
Forbes назвал самых богатых женщин России
Шесть представительниц прекрасного пола вошли в рейтинг богатейших людей нашей страны
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг 200 богатейших людей России. Среди самых состоятельных россиян оказалось шесть женщин.
Елена Батурина сохранила звание самой обеспеченной россиянки. Ее состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. В общем рейтинге она на 72-м месте.
Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук также является миллиардером - ее состояние оценили в миллиард долларов. Третье место среди богатейших россиянок занимает Лидия Михайлова - совладелица «Черкизово» - ее капитал составляет 900 миллионов долларов.
На четвертом месте инвестор Елена Рыболовлева (600 миллионов), на пятом - Ольга Белявцева (500 миллионов), на шестом - Лилия Ротенберг (500 миллионов). Другие женщины в топ-200 не попали.