Коронавирус охватил все регионы России

Первый пациент с диагнозом коронавирус выявлен в республике Алтай. Это 85-й, последний российский регион, объявивший о заражении жителя новой инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство республики. Таким образом, коронавирус охватил всю территорию страны.

Как уточнили алтайские власти, заболела жительница региона, которая общалась с родственниками, приехавшими к ней в гости из другого субъекта Федерации. Сейчас медики ищут тех, с кем заболевшая могла контактировать.

До сегодняшнего дня Алтай оставался последним российским регионом, где не было случаев заражения коронавирусом. Напомним, всего в стране, по данным на 16 апреля, чуть менее 28 тысяч пациентов с диагнозом Covid-19.