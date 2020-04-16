Владимир Путин объявил о переносе Парада Победы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Президент сообщил об этом на заседании Совета безопасности, пишет РИА Новости.

Путин заверил, что все торжественные мероприятия будут проведены, как только исчезнет риск для жизней граждан России. Он дал поручения главе Минобороны и руководителям силовых ведомств изменить график подготовки к Параду на Красной площади и парадам в регионах.

Президент пообещал, что и Парад в Москве, и шествие «Бессмертного полка» состоятся в 2020 году, но позже.