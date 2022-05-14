Финские хоккеисты вывесили военный флаг на чемпионате мира

Финская национальная команда по хоккею опубликовала видео из раздевалки клуба «Тампере Дек Арена». Запись появилась на YouTube-канале сборной. В кадре видно, что в помещении висит флаг с желтым львом и синим крестом.

Его используют войска, департаменты, корабли Минобороны, он называется «флагом войны».

Позднее администратор сборной Мику Кортелайнен заявил Ilta-Sanomat, что этот флаг висит в раздевалке команды уже шесть лет.

- Мы обращаемся с ним именно так, как и следует обращаться с ценным флагом, и храним его с достоинством,

- отметил он.

Напомним, чемпионат мира по хоккею начался 13 мая, матчи пройдут в Хельсинки и Тампере. // Фото: Leijonat Official/Youtube.com