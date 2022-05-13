Поставки электроэнергии из России в Финляндию прекратят 14 мая

С субботы, 14 мая, электроэнергия перестанет поступать из России в Финляндию. Ее прекратит поставлять «дочка» Интер РАО – компания RAO Nordic Oy, передает Yle.

Торговлю электроэнергией не будут осуществлять из-за сложностей с платежами.

Однако финнов прекращение импорта не очень беспокоит. Оператор ЛЭП Fingrid заявил, что электроэнергии в стране хватит. Из России поставляли порядка 10 процентов от общего количества потребляемого Финляндией электричества.

Недостающую часть планируют компенсировать за счет увеличения поставок из Швеции и внутреннего производства. // Фото: qimono/pixabay.com